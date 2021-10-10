«Очень просто и вкусно!»: готовим пастуший пирог без теста с мясом, тыквой и картошкой по Емельяненко

Он получается очень нежным и мягким.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить пастуший пирог. Его отличие от других пирогов в том, что делается он без теста. По сути, это даже запеканка.

«Очень просто и вкусно! Я рекомендую его приготовить!» — сказал Емельяненко.

Ингредиенты: баранина (курица, свинина, говядина, фарш или даже рыба) — 500 г, картофель — 2 шт., тыква — небольшой кусок, сыр — 20-30 г, яйца — 2 шт., лук – 1,5 шт., сливки 10% — 3 ст. ложки, имбирь — маленький кусочек, кориандр в зернах – 1,5 ч. ложки, уцхо-сунели — 2 ч. ложки, тмин — 1 ч. ложка без горки, черный перец горошком — 1 ч. ложка, имеретинский шафран — большая щепотка, сливочное масло — 10 г, растительное масло, соль.

Картофель нарезать пластинками, тыкву — небольшими кусочками. Отправить нарезанные кусочки в кастрюлю и налить немного воды. Ее не должно быть много, чтобы овощи в ней не варились, а готовились как бы на пару. Довести до кипения, накрыть крышкой и убавить огонь на минимум. Мясо нарезать небольшими кусочками. Полторы луковицы нарезать кубиком. На сковороду налить растительное масло и отправить в нее нарезанный лук и кусочки мяса. Обжарить.

В кофемолку добавить полторы чайные ложки кориандра, две чайные ложки уцхо-сунели, чайную ложку без горки тмина, столько же черного перца горошком и большую щепотку имеретинского шафрана. Насыпать щепотку соли и перемолоть. При обжарке баранина выделяет сок, в этом соке потушить лук.

Пока варятся картошка с тыквой, баранина должна хорошенечко обжариться. Далее выключить огонь и добавить три чайные ложки перемолотых специй.

«Они придадут мясу мощный вкус», — прокомментировал Емельяненко.

Готовой картошке с тыквой дать немного остыть и добавить в кастрюлю мелко порубленный маленький кусочек корня имбиря. Размять все вилкой, налить три столовые ложки десятипроцентных сливок, граммов 10 сливочного масла, натереть примерно 20-30 граммов твердого сыра, вбить два яйца, перемешать, посолить по вкусу.

В форму для запекания уложить обжаренное мясо с луком, сверху — картофельно-тыквенное пюре. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут.

«За это время аромат специй поднимется в тыквенно-картофельный слой, а лишняя влага от тыквы стечет вниз и даст мясу сочность, все вместе прогреется и доготовится», — пояснил Емельяненко.

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