Белок проткнуть, желтки не солить: как приготовить красивую и вкусную яичницу, рассказал Емельяненко

Шеф-повар делает это утреннее блюдо с поджаренным хлебом и грибочками.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он готовит для себя и своих близких яичницу. Состав блюда понятный и простой, но есть в нем несколько поварских фишек, из-за которых оно получается особенно вкусным и красивым.

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Ингредиенты: куриные яйца — 2 шт., перепелиные яйца — 5 шт., шампиньоны — 2 шт., хлеб — 2 куска, томат — 1 шт., зеленый лук, укроп, сливочное масло, соль.

С двух ломтиков хлеба отрезать корочку и нарезать кубиками.

На сковороде растопить масло. Отправить обжариваться на сковороду нарезанные произвольно шампиньоны.

Гренки переложить в сковороду к грибам. Они должны обваляться в масле со всех сторон.

В миску разбить пять перепелиных яиц. В сковороду с обжаренным хлебом и грибами разбить два куриных яйца, проткнуть белок, чтобы он растекался по сковороде. Сверху выложить перепелиные яйца и убавить огонь до минимума.

«Чтобы яичница была красивой, не нужно солить желтки, иначе на них соль проявляется белыми пятнышками», — посоветовал шеф.

Готовую яичницу выложить на тарелку, посыпать мелко порезанным зеленым луком. Украсить дольками томата и укропом.

«Ничего необычного, самые что ни на есть простые ингредиенты. Вкусный, полезный завтрак!» — сказал Емельяненко.

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