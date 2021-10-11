Как делают борщ в Московских ресторанах: Емельяненко раскрыл секрет вкуса и цвета этого супа

При этом ингредиенты в блюдо идут самые простые.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко рассказал на своем YouTube-шоу Gadget Chef, как делают борщ в Московских ресторанах. Блюдо получается яркого цвета и выраженного вкуса.

Ингредиенты: мясные кости – 1 кг, свекла – 400 г, капуста – 400 г, картофель – 300 г, морковь – 2 шт., лук -2 шт., вода – 4 л, томатная паста – 70 г, сметана — 1 ст. ложка, зелень петрушки, растительное масло — 15-20 мл, соль – 25 г, уксус – 30 г, сахар – 50 г.

Налить в кастрюлю 3 литра воды, положить в нее кости, включить плиту. Добавить очищенные морковь и луковицу, нарезанные крупными кольцами, и 5 г соли. Снять образовавшуюся сверху пенку, варить 1 час.

Хорошо вымытую свеклу очистить в сотейник с водой. К очисткам свеклы добавить 10 г соли, 30 г уксуса и варить 20 минут.

Нарезать капусту, морковь, лук и свеклу соломкой. Картофель — небольшими кусочками.

Сделать заправку для борща. В разогретую на плите сковороду добавить немного растительного масла и обжарить свеклу 15 минут, периодически помешивая. Добавить к свекле морковь и лук, обжарить еще 10 минут. Бросить в заправку 15 г соли, 50 г сахара и 70 г томатной пасты, перемешать и обжарить.

Достать кости из бульона, отправить капусту и картофель в кастрюлю и варить 15 минут.

Добавить в кастрюлю тушеные на сковороде овощи и полученный свекольный отвар.

Выложить борщ на тарелку, добавить ложку сметаны и посыпать небольшим количеством зелени петрушки.

«Самый темный борщ готов! Обязательно попробуйте приготовить этот борщ, и он станет вашим любимым блюдом», — сказал Емельяненко.

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