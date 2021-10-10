«Это бесспорно вкусно»: Емельяненко взбалтывает тертые томаты с яйцом, жарит и посыпает луком

Помидоры юмурта любят в Азербайджане и подают на стол с лепешкой.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как быстро и просто приготовить очень аппетитное блюдо азербайджанской кухни – помидоры юмурта.

«Сочетание спелых томатов и яиц — это бесспорно вкусно. Приготовьте этот простейший деликатес и порадуйте свою семью шикарным лакомством», — сказал шеф.

Ингредиенты: томаты — 500 г, яйца — 100 г, лепешка, топленое масло, соль, зеленый лук.

Томаты нарезать на половинки, протереть на терке (кожицу выбросить). На разогретую сковороду отправить немного топленого масла и налить протертые томаты, посолить.

На сильном огне, периодически помешивая, выпарить из томатов лишнюю влагу. В миску разбить яйца и взболтать. Как только лишняя влага в сковороде испарится, добавить столовую ложку топленого масла, перемешать, налить из миски яйца.

Аккуратно перемешать, как только яйца свернутся, переложить блюдо в тарелку, посыпать мелко нарезанным луком, подать на стол с лепешкой.

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