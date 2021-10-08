Мясо запечь и выдержать в ароматном маринаде: сочный ростбиф от Емельяненко заменит с успехом колбасу

Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как он готовит ароматный и сочный ростбиф.

«Закуска понравится всем без исключения! Я гарантирую!» — заявил известный телеповар.

Это мясо с успехом заменит колбасу и другие деликатесы, отлично подойдет для праздничного стола и приготовления бутербродов.

Ингредиенты: говядина — 400 г, вино сухое красное — 150 мл, растительное масло, лук — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, соевый соус — 50-70 мл, соль — по вкусу, лавровый лист — 3 шт., гвоздика, сычуанский перец, перец черный, перец душистый.

На растительном масле обжарить со всех сторон мясо. По вкусу поперчить, посолить, отправить в духовку на противне. Запекать 1 час при температуре 90 градусов.

Сделать маринад. В миску налить вино, соевый соус, положить перец, лавровый лист, гвоздику, чеснок и лук. Запеченный кусок мяса отправить в маринад минимум на 6 часов.

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