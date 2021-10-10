«Минимальная цена и потрясающий вкус»: как приготовить сочные куриные котлеты с капустой по Емельяненко

Телеповар утверждает, что так блюдо звучит интереснее, чем с чистым мясом.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» дал рецепт аппетитных куриных котлет с капустой и грибами. По словам шефа, они отлично разнообразят меню.

«Минимальное количество ингредиентов, минимальная цена и потрясающий вкус», — сказал про свое блюдо известный повар.

Ингредиенты: куриные бедра — 4 шт., молодая капуста – «крышечка» кочана, шампиньоны — 4 шт., лук — 1 шт., петрушка — несколько веточек, топленое масло — 1 ч. ложка, сливки — 3 ст. ложки, копченая паприка – щепотка, соль, растительное масло.

На сковороду положить чайную ложку топленого масла, обжарить нарезанную полукольцами луковицу. К луку добить произвольно нарезанные шампиньоны. Слегка обжарить.

У молодой капусты отрезать «крышечку» и мелко нашинковать, чтобы она быстрее обжаривалась. Овощей и грибов должно быть примерно 50 процентов к объему мяса. Капусту отправить на сковороду к луку и грибам, посолить.

С куриных бедер убрать кости и нарезать вместе с кожей на небольшие кусочки.

В куттер отправить сначала часть порезанных куриных бедер, капусты, лука и грибов. Сверху — вторую часть мяса, овощей и грибов, посолить, поперчить, влить три столовые ложки сливок и добавить щепотку копченой паприки. Взбить.

Если курица была с жирком, котлеты не нуждаются в добавлении муки и яйца, такая мякоть сама по себе вязкая. Сформировать котлеты, пожарить на сковороде. Петрушку нашинковать, посыпать ей готовые котлетки.

«Котлеты получаются сочными, мягкими и очень вкусными», — сказал шеф.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.