«Очень вкусный!»: рассказываем, как приготовить наваристый суп с пельменями по Емельяненко

В нем есть лук, морковь и несколько ингредиентов, которые придают блюду азиатский привкус.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать отличный наваристый суп с пельменями.

«Дорогие мои друзья, хочу вам показать, как приготовить очень вкусный суп с пельменями. Овощной суп с пельмешками готовится очень просто, так что если вы раньше никогда не готовили и на кухне у вас дебют, то с этим рецептом вы легко справитесь», — сказал телеповар.

Ингредиенты: пельмени, морковь – 0,5 шт., лук — 1 шт., томаты — 2-3 шт., стебель сельдерея — небольшой кусочек, чеснок — 2-3 зубчика, сливочное масло — небольшой кусочек, растительное масло, лавровый лист — 2 шт., соль, куркума — 1 щепотка, соевый соус — 1 ст. ложка, чили соус, шрирача — 1 ст. ложка, зелень, черный перец.

На крупной терке натереть морковь, тонкими колечками нарезать стебель сельдерея. В кастрюлю налить немного растительного масла, добавить кусочек сливочного масла и отправить обжариваться сельдерей и морковь. Мелко нарезать лук, натереть на терке томаты, отправить все в кастрюлю, добавить лавровый лист и перемешать. Посолить, бросить щепотку куркумы и по одной столовой ложке соевого и чили соуса.

Крупно нарубить несколько зубчиков чеснока, отправить также в кастрюлю, налить воды, регулируя количество по своему вкусу.

Как только вода закипит, попробовать бульон на соль и перец, дать пару минут покипеть и выключить плиту. В другую кастрюлю налить воду, посолить, бросить лавровый лист и, как только вода закипит, забросить в нее пельмени. Сварившиеся пельмени достать из кастрюли в миску, добавить сливочное масло и перемешать.

В глубокую тарелку налить овощной бульон, добавить пельмени, любимую зелень, по вкусу поперчить и подать на стол.

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