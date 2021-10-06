«Хрустящий, золотистый»: как приготовить пирог с курицей и грибами из покупного теста по Емельяненко

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить отличный курино-грибной пирог из покупного слоеного теста.

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Ингредиенты: филе бедра курицы — 300 г, слоеное тесто — 1 пачка, шампиньоны — 300 г, яйца — 3 шт., лук — 1 шт., чеснок – зубчик, кинза – пучок, укроп — несколько веточек, кунжут, сливочное масло, мука, соль, перец.

«Грибы и курица созданы друг для друга. Получился удивительный пирог, хрустящий, золотистый и необычайно вкусный», — сказал про него Емельяненко, когда попробовал готовый.

Филе бедра курицы нарезать кусочками примерно сантиметр на сантиметр. Пожарить мясо на сливочном масле. Мясо сразу не мешать и не переворачивать, посолить поперчить. Когда курица подрумянится с одной стороны, перевернуть и добавить нарезанную луковицу. Чтобы жидкость от мяса выпаривалась, жарить его нужно на самой высокой температуре.

Шампиньоны нарезать крупными слайсами. Пожарить с мясом до готовности. Два вареных яйца размять вилкой в однородную массу и добавить мелко нарубленный зубчик чеснока. Перемешать.

Пучок кинзы мелко нарезать, отправить в сковороду и туда же выложить яичную смесь, перемешать. Начинка готова.

Слоеное тесто выложить на муку и раскатать. Несколько веточек укропа разложить на одной половине теста. Накрыть второй половиной, чтобы укроп остался внутри. Раскатать тесто в длинную полоску. Смазать его яйцом и выложить начинку вдоль теста. Натянуть его, закрыть начинку и прижать. Должна получиться длинная колбаска. На пергамент швом вниз выложить колбаску, свернуть в улитку. Чтобы была красивая корочка, смазать тесто яйцом и посыпать кунжутом.

Пергамент с пирогом переложить на противень и отправить в духовку на 25 минут при температуре 190 градусов.

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