Яйцо не кладет и макает в шкварки с лучком: как вкусно приготовить драники способом Лазерсона

Именно так делают картофельные лепешки в Беларуси.

Илья Лазерсон на своем кулинарном YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как он любит готовить драники. Телеповар делает их, как в Беларуси – с соусом из сала, в который очень вкусно макать драники во время еды.

больше по теме Лазерсон раскрыл свою секретную заправку для зеленого салата, с ней овощи с огорода становятся шедевром Телеповар добавляет в классический соус из масла и уксуса ягодный джем и удивляет вкусом гостей.

Лазерсон объяснил, что он не признает яиц в драниках, повар уверен, что смысла в них нет никакого, а тертый картофель отлично скрепит мука. На 4 картофелины он берет ее примерно со столовую ложку и даже меньше.

Итак, картошку нужно натереть на мелкой терке (можно и на крупной), отжать, добавить тертый лук, немного муки, посолить, размешать и пожарить драники. Выкладывать на сковороду с растительным маслом, переворачивая.

Приготовить соус из сала, который в Беларуси называют мачанкой. Несоленое сало с большим количеством мяса нарезать на кусочки, пожарить на сковороде, добавить лук, посолить, поперчить, обжарить все вместе. Ложку муки растворить в стакане молока влить в сало, размешать, можно добавить немного воды. Соус готов!

Есть можно драники, макая в соус. Или просто полить соусом блюдо на тарелке и подать к столу.

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