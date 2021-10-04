«На вкус – шикарен»: как сделать отличный салат из самых дешевых ингредиентов с редькой по Емельяненко

С закуской справится даже самый неопытный кулинар.

Василий Емельяненко на своем кулинарном шоу YouTube Gadget Chef рассказал, как сделать отличный салат из самых дешевых продуктов.

«Салат готовится быстро, из недорогих ингредиентов, а на вкус – просто шикарен», — прокомментировал телеповар.

Ингредиенты: редька — 3 шт., морковь — 2 шт., чеснок — 2-3 зубчика, майонез — 2 ст. ложки, томаты черри, зелень, соль, перец.

На терке для корейской моркови натереть морковь и редьку. Пропустить через пресс несколько зубчиков чеснока, приправить майонезом, солью, перцем. Размешать, украсить зеленью и кусочками черри. Вот и все!

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