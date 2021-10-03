Сыр расплавить и полить им курочку: как аппетитно зажарить цыпленка по-аджарски методом Емельяненко

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как быстро и вкусно приготовить аппетитное жаркое с цыпленком по-аджарски.

Ингредиенты: цыпленок (или курица — 1 шт.) — 2 шт., картофель — 5-6 шт., лук — 2 шт., томат — 1 шт., чили перец — 1 шт., чеснок — 5 зубчиков, стебель чеснока — 1 шт., сок от кимчи — 6 ст. ложек, сыр моцарелла — 100 г, адыгейский сыр — 100 г, зеленый лук, сливки — столовая ложка, растительное масло, сливочное масло, лавровый лист — 3-4 листика, соль, смесь перцев.

Разделать цыплят. Для начала отрезать ножки. Грудную часть оставить на кости и разрезать вдоль. Разломать и отсоединить спинку. «Цыпленок готовится гораздо быстрее, чем большая курица, а мясо у него нежнее», — заметил Емельяненко.

Кусочки мяса посолить, полить растительным маслом и добавить лавровый лист.

Картофель нарезать небольшими кусочками. Размер кусочков нужно всегда соотносить со временем готовки. Например, картошка готовится дольше, чем курица. Поэтому клубни рубим помельче, а лук нужно, наоборот, нарезать покрупнее, большими дольками. Овощи измельчить необходимыми размерами и положить в миску. Посолить, добавить растительное масло, красный чили перец, нарезанный крупными колечками.

На чугунную сковороду налить растительное масло, отправить туда мясо, овощи, 4 зубчика чеснока и стебель чеснока, нарезанный крупными кусками.

Сверху на терке натереть один томат и полить шестью столовыми ложками сока от кимчи (остро приправленные квашеные овощи).

Отправить сковороду в духовку на полчаса при температуре 200 градусов.

По 100 граммов адыгейского сыра и сыра моцареллы взбить, получается масса, похожая на творог. На сковороду положить небольшой кусочек сливочного масла, взбитый в куттере сыр, несколько веточек нашинкованного зеленого лука и столовую ложку сливок. На медленном огне расплавить сыр. Если есть желание получить более жидкую консистенцию, добавить больше моцареллы и меньше адыгейского сыра.

Из духовки достать готовую курицу с картошкой и выложить на блюдо сыр.

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