Все, как мы любим: картошечку и мясо жарим, тушим с огурчиками, получаем азу от Лазерсона

И кто же не любит в нашем отечестве картошечку, соленые огурчики и мясо? Как правильно скомпоновать эти ингредиенты вместе, чтоб получить вкуснейшее азу по-татарски рассказал Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона».

Ингредиенты: 1 кг. мяса, лучше говядина, картошка — 1 — 1,2 кг, огурцы соленые — 250-300 г, лук — 2 шт., томатная паста, соль, перец, чеснок, растительное масло.

Картошку нарезать брусочками, промыть холодной водой от крахмала, обсушить. Обжарить на растительном масле с луком (положить чуть позже) до состояния аль денте.

Пока жарится картошка, нарезать брусочками мясо (размер брусочков примерно такой же, как у картошки). Запанировать в муке. Мясо жарить до румяной корочки. Пока мясо жарится, нарезать брусочками огурцы.

К поджаренному мясу добавить томатную пасту. Перемешать и обжарить мясо вместе с ней. Далее добавить огурцы. Снова хорошо перемешать. Влить горячую воду и тушить мясо с огурцами до полной готовности. Добавить соль, перец и чеснок. Как только мясо будет готово, отправить к нему жареную картошку. Тушить еще минут 7. В это время картошка с мясной составляющей «поженится», как говорит Лазерсон.

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