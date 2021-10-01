Лапша, сало, яичко, перец и сыр: как сделать пасту карбонара по любимому народом рецепту, рассказал Лазерсон

Люди любят, когда в блюде есть еще сливки, поэтому кулинар сделал свое блюдо с ними.

Илья Лазерсон на кулинарном проекте YouTube «Зона Лазерсона» рассказал, как приготовить пасту карбонара. Он раскрыл секрет настоящей пасты, а также поделился рецептом со сливками, который традиционно готовят в российских ресторанах. По словам телеповара, благодаря сливкам, с этим способом приготовления сложнее ошибиться.

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Ингредиенты: перец горошек – 10 г, бекон — 100 г, спагетти — 100 г, вода — 1 л, яичный желток — 1 шт., пармезан — 100 г, сливки 15% — 250 мл.

Перец обжарить около 5 минут на сухой сковороде, после чего раздробить. Бекон нарезать на кубики и обжарить на растительном масле до золотого цвета. Переложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир и масло. Смешать его с перцем. Варить спагетти около 7-10 минут

Пока лапша готовится, подогреть на медленном огне сливки. Взять немного подогретых сливок, хорошо перемешать и аккуратно влить, непрерывно помешивая, желток. Добавить туда же натертый сыр, размешать. Далее смешать спагетти, бекон и соус.

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