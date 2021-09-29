«Вкуснейшая намазка на хлеб»: Лазерсон жарит лук, фарш, а потом тушит в молоке для нежного вкуса

Канадский паштет придумали переселенцы из Франции, он прост в реализации и состоит из привычных продуктов.

Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как он готовит канадский паштет кретон, который придумали на самом деле французы-переселенцы. Делается он из свинины, лука и панировочных сухарей, тушится в молоке. Но телеповар утверждает, что столь необычное сочетание дает великолепный результат.

«Это вкуснейшая намазка на хлеб!» — сказал кулинар.

Ингредиенты: фарш свиной, молоко, специи, панировочные сухари, лук, чеснок, мускатный орех, гвоздика, багет, огурчик маринованный, зелень.

«Сперва вам будет казаться, что я сошел с ума, раз готовлю такое сочетание. Но нет, я в порядке! Это очень вкусно, просто попробуйте. Моя дочь тоже сначала отнеслась скептически, а потом съела все одна», — поведал Лазерсон.

Мелко нашинковать лук, обжарить на растительном масле, положить мелко нарубленный чеснок, фарш, влить молоко, насыпать панировочные сухари, посолить, размешать. Готовить на низком огне при постоянном помешивании. Так тушить нужно 20–30 минут, но можно и час, если есть время, получится нежнее. Отходить от паштета можно, но помешивать обязательно, поскольку молоко пригорает. Если молоко чуть пригорит – добавить немного воды и ложкой размешать, нажимая на дно.

Когда паштет станет коричневого цвета, поперчить и обязательно добавить мускатного ореха, размешать, переложить в баночку и оставить на некоторое время в холодильнике.

Паштет намазать толстым слоем на гренки или хлеб, подать к столу Илья Лазерсон рекомендовал с маринованным огурчиком и укропом.

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