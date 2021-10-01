Есть 100 граммов сала и лапша? Тогда готовим пасту карбонара: Лазерсон делает ее за несколько минут

Итальянское блюдо намного проще в исполнении, чем кажется .

Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как приготовить настоящую пасту карбонара. По словам телеповара, никаких сливок, которые активно кладут в Росссии в это блюдо, в нем на самом деле не должно быть. И сало должно быть в блюде сыровяленное, а не сырокопченое.

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Сыр в настоящем итальянском блюде используется двух сортов – пекорино и пармезан. Но дома можно просто взять любой легкоплавкий сорт.

Ингредиенты: перец горошек – 10 г, бекон 100 г, спагетти 100 г, вода 1 л, яичный желток 1 шт., пармезан 100 г.

Перец обжарить около 5 минут на сухой сковороде, после чего раздробить. Бекон нарезать на кубики и обжарить на растительном масле до золотого цвета. Переложить на салфетку, чтобы убрать лишний жир и масло. Смешать его с перцем. Обжарить бекон. На этой же сковороде смешать бекон с сыром, целым яйцом, перцем, небольшим количеством оливкового масла, вареным спагетти. Делать это очень быстро, чтобы яйцо не свернулось. Готово!

По словам Лазерсона, эта простая карбонара гораздо сильнее по вкусу той, что привыкли готовить многие.

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