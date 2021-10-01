Ленивые суши за 20 минут: этот гавайский фастфуд Емельяненко советует всем любителям паназиатской кухни

Василий Емельяненко в эфире YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» посоветовал любителям суши и роллов рецепт гавайского поке. По сути, это ленивые роллы.

«Тут все очень просто: всего за 20 минут вы получаете большое блюдо, которое по вкусу один в один похоже на суши. Гавайский поке готовится очень легко и не требует особого мастерства и кулинарных навыков. Я уверен, результат вас обязательно порадует», — сказал кулинар.

Ингредиенты: рис кубанский, порошок васаби, тунец стейк (либо лосось, форель, сибас) — 1 шт., лук красный, огурец свежий — 2 шт., авокадо (спелый) – 0,5 шт., лайм — 1 шт., томаты черри — несколько штук, имбирь маринованный, водоросли нори, манго — небольшой кусочек, соевый соус — 2 ст. ложки, кунжутное масло — 1 ч. ложка, майонез — 2 ч. ложки, семена кунжута.

Отварить рис. Теплой водой развести небольшое количество порошка васаби, размешать, довести до необходимой консистенции и дать немного настояться.

Стейк тунца нарезать порционными квадратиками, чтобы удобно было есть палочками и отправить на тарелку. Нашинковать лук, огурец, очищенный авокадо, томаты нарезать пополам.

Лайм нарезать на дольки, одну дольку выжать на авокадо. Все положить на тарелку с тунцом.

Сделать заправку, в пиалу налить 2 столовых ложки соевого соуса, половину чайной ложки настоявшегося васаби, выдавить сок из четвертинки лайма, добавить 1 чайную ложку кунжутного масла и 2 чайные ложки майонеза. Все перемешать. Должен получиться кремовый соус.

Готовый рис выложить в глубокую тарелку, сверху на рис переложить часть ассорти из тарелки с тунцом, добавить водоросли нори, маринованный имбирь и посыпать блюдо кунжутными семечками. Сверху полить все соком лайма, приготовленной заправкой.

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