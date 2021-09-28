Как приготовить настоящую пасту «из ничего»: Лазерсон берет спагетти, перец, чеснок и петрушку

Это рецепт итальянского блюда понравится и начинающим кулинарам, и тем, кто знает толк во вкусной еде.

Илья Лазерсон на своем проекте YouTubе «Зона Лазерсона» посоветовал начинать готовить пасту с самого простого итальянского рецепта. «По сути это паста из ничего, того, что есть в холодильнике», — сказал он.

Тем не менее, она очень вкусна и аппетитна, хоть и делается из элементарных продуктов. Называется она алио-олио.

Ингредиенты: спагетти – 100 г, вода – 1 л, растительное масло – 2 ст.л, жгучий перец – 1 шт., чеснок – 5 зубчиков, петрушка 50 г.

Налить литр воды в кастрюлю, довести до кипения. Посолить воду, бросить спагетти, после закипания варить около 7-10 минут. В это время мелко нарубить чеснок, перец, чуть поджарить на растительном масле.

Готовые спагетти бросить в сковороду с чесноком и перцем, обжарить все вместе. Нарубить петрушку и посыпать ей пасту в тарелке.

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