«Самые ленивые голубцы»: Лазерсон не знает рецепта быстрее и проще

Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Спасибо, шеф» поделился одним из своих любимых рецептов. «Это самые ленивые голубцы, очень вкусные!» — сказал телеповар. Блюдо делается из простых продуктов по элементарной технологии.

Ингредиенты: рис — 1 стакан, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., фарш — 500 гр., томатное пюре — 1 стакан, капуста — 3/4 кочана, лавровый лист, черный перец, растительное масло, соль, сметана.

Отварить рис до полуготовности, он дойдет уже в блюде. Обжарить нарезанный мелко лук и тертую морковь на растительном масле до полуготовности, положить туда фарш, размешать. Вместе потушить, добавить томатную пасту, размешать, оставить тушить вместе.

Капусту нарезать мелко соломкой, рис промыть, бросить эти ингредиенты в кастрюлю с фаршем, размешать, положить лавровый лист, посолить. Тушить до готовности, подавать со сметаной.

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