Капуста по-флотски на азиатский манер: Емельяненко добавляет для вкуса фарш, имбирь, соевый соус и кунжут

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить вкусную тушеную капусту по-флотски. Не трудно догадаться, что в блюде есть мясной фарш, однако некоторые ингредиенты делают его особенным, с привкусом Азии.

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Ингредиенты: фарш говяжий — 400-450 г, капуста молодая — 350-400 г, яйцо- 1 шт., чеснок — 4 зубчика, имбирь — 1 ч. ложка с горкой, соевый соус — 2,5 ст. ложки, соль — по вкусу, оливковое масло, кунжутное масло, кунжутные семечки.

Обжарить на небольшом количестве оливкового масла говяжий фарш. Фарш постоянно помешивать, делая максимально рассыпчатым. На мелкой терке натереть имбирь, чеснок, бросить в фарш, размешать.

Влить соевый соус и нарубленную капусту. Посолить и потушить минут пять, не больше. По желанию можно добавить в сковороду немного воды. Сделать посередине углубление и разбить туда яйцо. Снять с плиты, размешать, выложить в тарелку, обильно посыпать кунжутными семечками и покапать сверху немного кунжутного масла.

«Аппетитное, вкусное и легкое в приготовлении блюдо готово!» — сказал Василий Емельяненко.

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