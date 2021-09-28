«Это правда вкусно!»: как сделать отличную закуску из селедочки и жареных грибов по Емельянко

Телеповар считает, что она может составить серьезную конкуренцию оливье.

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить вкусный и очень простой салат из селедки, шампиньонов и лука. На заправку идет майонез. Это практически все ингредиенты, не считая масла на зажарку и зелени для украшения, что удивляет некоторых людей.

«Это правда вкусно!» — заверил телеповар.

Ингредиенты: селедка — 400 г, грибы шампиньоны — 400 г, лук — 400 г, растительное масло, майонез — 1-2 ст. ложки, зелень.

Мелкими кубиками нарезать лук, грибы и филе сельди. На разных сковородках обжарить на масле до готовности грибы и лук. Переложить в миску, приправить майонезом, размешать.

В глубокую тарелку выложить содержимое миски, выровнять и уплотнить. Сверху сделать слой селедки и так же, разровнять и уплотнить. Миску накрыть плоской тарелкой и резко перевернуть. Поднять миску, салату придать красивую форму, украсить зеленью и подать к столу.

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