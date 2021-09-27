«А теперь мой секрет!»: Лазерсон раскрыл свой рецепт лечо с ингредиентом, который делает вкус лучше

Телеповар признался, что свою закуску он любит больше всего.

Как приготовить настоящее лечо, вкусное, ароматное, с классическим вкусом, рассказал Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона». Не обошлось и без секретика от него — простого ингредиента, который он обязательно включает в состав.

«Я очень люблю свое лечо! Может не скромно, но мне оно нравится!» — сказал известный телеповар.

Ингредиенты: перец болгарский — 6 шт., лук — 1 шт., уксус, паприка молотая — 1 ст. ложка, томатная паста — 2 ст. ложки с горкой, растительное масло, соль, сахар, перец горошком, лавровый лист.

Очистить перец от плодоножек и семян, нарезать на крупные кусочки.

Лук нарезать на четвертинки колец, бросить в разогретое растительное масло в сотейнике, присыпать парой хороших щепоток сахара и потомить на низком огне. Как притомиться немного, бросить 2 лавровых листа, перец горошком, штук 5-6, потушить вместе. Когда лук потушится, бросить сверху перец, потушить в таком виде, размешать, оставить томить и усилить немного нагрев.

«А теперь мой секрет! Мало вкуса перца! Надо подчеркивать его сухой паприкой!» — сказал Лазерсон.

Положить в сотейник ложку паприки с горкой, размешать, потомить секунд 30, добавить томатную пасту, размешать. Налить кипятка такое количество, чтобы оно не покрывало до конца овощи, оставить тушиться. Добавить соль по вкусу, а также винный или обычный спиртовой уксус по вкусу (пару ложек), попробовать. Если баланс кислого, соленого и сладкого устраивает, так оставить. Можно добавить сахар, соль или уксус на свое усмотрение.

Уксус вливать в тот момент, когда мягкость перца вас будет устраивать. Если нравится состояние аль денте у перца, чуть хрустящее, то добавить уксус нужно в тот момент, когда перчик еще не стал сильно мягким. Лечо готово! Обычно его едят холодным. Это лечо можно закрутить в стерильные банки на хранение.

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