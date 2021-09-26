«Таких голубцов вы не ели!»: Емельяненко кладет в зажарку кабачки, а в фарш — пекинскую капусту

Василий Емельяненко рассказал на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», как приготовить очень вкусные, нежные и сочные голубцы. В фарш он кладет кусочки пекинской капусты, в зажарку – кабачки, в соус для мягкого вкуса шеф добавляет немного сливок.

«Таких голубцов вы не ели никогда! Стоит приготовить!» — сказал известный телеповар.

Ингредиенты: свино-говяжий фарш — 500 г, рис полувареный — 2 ст. ложки, морковь – ½ шт., лук — 1 шт., томат — 3 шт., болгарский перец — 1 шт., кабачок – ½ шт., пекинская капуста — 10-12 листов, чеснок — 1 зубчик, сухой чеснок – ½ ч. ложки, чабрец – ½ ч. ложки, паприка – ½ ч. ложки, черный перец– ½ ч. ложки, мука — 1 ч. ложка, сливки — 100 мл, лавровый лист — 2 шт., растительное масло, соль.

В свино-говяжий фарш добавить сухой чеснок, чабрец, паприку и черный перец. Четверть луковицы обжарить на растительном масле. У листьев пекинской капусты отрезать черенки, нарезать мелким кубиком и отправить в фарш. Добавить обжаренный лук, рис, посолить, и перемешать.

Приготовить соус для голубцов. Кабачок и морковь нарезать кусочками, лук — кубиками. Обжарить овощи на растительном масле и добавить очищенные и нарезанные дольками томаты. Пока овощи тушатся, налить в большую кастрюлю воду, поставить на плиту.

К овощам добавить одну чайную ложку муки, залить небольшим количеством воды, тушить до готовности. Добавить сливки и мелко порубленный чеснок. Посолить, поперчить, налить немного воды от варки капусты и недолго потушить.

В кипящую воду кинуть капустные листья, варить не более двух минут и опустить в холодную воду, чтобы прекратить процесс варки. Слить воду и опять залить холодной водой. Листья достать, промокнуть салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу.

Ножом срезать толщину толстых частей, получить тонкие листья. Выложить на листья фарш, завернуть его в конвертики. Выложить голубцы в форму для запекания, сверху бросить два лавровых листа, болгарский перец, нарезанный колечками, посолить.

Со сковороды овощи переложить в блендер и пробить на маленькой скорости до однородного состояния. Полученным соусом залить голубцы. Потрясти форму для запекания, чтобы соус просочился между голубцами. Поставить в разогретую духовку на 20 минут. В тарелку налить соус, выложить болгарский перец, сверху – голубцы. Поперчить по вкусу и подать к столу.

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