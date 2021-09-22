Сыр так аппетитно растекается внутри, что трудно устоять: любимый рецепт куриной грудки в панировке Емельяненко

Василий Емельяненко не раз говорил на своем кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef, что он не является любителем блюд из куриной грудки – мясо суховато и простовато на вкус. Но это блюдо кордон блю, приготовленное по рецепту из французской кухни, он просто обожает.

Грудка получается очень сочной, ароматной и выглядит крайне аппетитно. Что особенно приятно – готовить ее очень просто, а продукты расходуются самые простые.

Ингредиенты: куриная грудка, сыр, ветчина, яйцо, мука, панировочные сухари, растительное масло, соль, перец.

Куриную грудку разрезать так, чтобы получился мясной лист, сделать по краям надрезы и расправить мясо. Поперчить, посолить, положить тонкий ломтик сыра, потом ветчины, завернуть мясом. Должен получиться плоский относительно широкий конверт.

Взбить венчиком яйцо, посолить. Обмакнуть конвертик в этот состав, потом в муку, потом опять в яйцо и в панировку. Обжарить на растительном масле с двух сторон. Затем допечь в духовке на 180 градусах в течение 20 минут. Готово!

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