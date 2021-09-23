Котлеты, но в прослойке из картошки: в рецепте Емельяненко мясо получается очень сочным

Это белорусские колдуны, которые делают из доступных и понятных большинству людей ингредиентов.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как он готовит белорусские колдуны. По сути, это котлеты в слое картошки, отчего мясо внутри выходит сочным и нежным.

«Этот рецепт вы точно запишите в свою книгу любимых рецептов!» — сказал телеповар.

Ингредиенты: фарш свино-говяжий — 500 г, картофель — 5 шт., чеснок — 2 зубчика, молоко — 150 мл, яйцо — 1 шт., лук — 2 шт., соль и перец — по вкусу, мука — 2 ст. ложки, зеленый лук, сметана.

На мелкой терке натереть картошку, залить водой, чтобы ушел лишний крахмал, процедить, посолить, поперчить. Добавить яйцо, молоко, муку, размешать. Мелко нарезать лук. Фарш посолить, поперчить, добавить пропущенные через пресс несколько зубчиков чеснока и вместе с луком все тщательно перемешать.

Тертый картофель начинить фаршем, сформировать котлеты и со всех сторон обжарить на растительном масле. Выложить на противень, запекать 25 минут при температуре 180 градусов. Готовые колдуны выложить на тарелку, посыпать зеленым луком и подать вместе со сметаной.

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