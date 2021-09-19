«О боже! Я не могу остановиться!»: в яйцах кокот по Лазерсону желток растекается под корочкой сыра, а внутри — помидорка

Телеповар Илья Лазерсон рассказал на своем кулинарном YouTube-проекте «Зона Лазерсона», как приготовить традиционные французские яйца кокот. Блюдо простое и в то же время аппетитное и необычное.

«Такой завтрак вы еще не готовили! Самое нежное блюдо из яиц с разными начинками», — сказал кулинар.

Ингредиенты: сметана, молоко, ветчина, помидоры, сыр, молотый перец, куриные яйца, соль (по вкусу).

Яйца кокот готовят в специальных кокотницах, но, по сути, это просто металлические мисочки, наверняка, они найдутся у любой хозяйки. Французы используют для приготовления этого блюда крем-фрэш, это сепарированные сливки. Иногда их можно купить на рынке, в отличие от сметаны, они не кислые. Чтобы не искать их, Лазерсон просто добавил в сметану немного молока и размешал. Разложить эту смесь по мисочкам, оставить часть.

Ветчину нарезать на кубики. Томаты нарубить на мелкие кусочки. Выложить в отдельную миску с крем-фрэшем ветчину и томаты, поперчить, размешать. Разложить по мисочкам (кокотницам), где уже на дне есть крем-фрэш. Сделать в массе небольшие углубления, разбить туда яйца, сохраняя целостными желтки. В каждую кокотницу — по яичку. Натереть сыр, посыпать им яйца, сверху полить немного крем-фрэшем.

Расставить кокотницы по глубокой кулинарной форме, налить в нее немного воды. На водяной бане яйца получаются нежнее. На конвекции при 160 градусах запечь яйца 15 минут, потом усилить температуру на 2-3 минуты и яйца готовы. Желток должен получиться мягким, растекающимся, а сверху его будет покрывать аппетитная сырная корочка. Яйца подавать в кокотницах.

«О боже! Я не могу остановиться!», — сказал Лазерсон, попробовав блюдо.

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