Такая вкуснятина: Лазерсон замешивает тесто на яблочный пирог за 5 минут, запекает и ест его горячим

Телеповар рассказал, как сделать к десерту аппетитный молочный соус, с которым выпечка станет еще лучше.

Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился рецептом простого яблочного пирога, тесто на который замешивается за 5 минут.

«Такой пирог приготовит даже ребенок, самое сложное — нарезать яблоки! Готовьте скорее, тем более продукты для него есть на любой кухне», — сказал телеповар.

Известный кулинар заметил, что любит есть этот пирог еще горячим и с аппетитным молочным соусом. По стилю исполнения это английский крамбл, представляющий собой фрукты, поверх которых положили крошку из муки, сахара и масла, она запеклась и стала тающей во рту.

Пирог: яблоки, сливочное масло — 50 г, сахар 50 г, мука — 100 г. Соус: молоко — 250 мл, желток — 1 шт., мука 0,5 ст.л., сахар 1 ст. л., ванильный сахар — по вкусу.

Яблоки очистить от серединки и кожицы, нарезать на четвертинки, выложить в форму, присыпать сахаром.

Мягкое масло смешать с мукой и сахаром. Размешать тщательно, разминая руками, должна получиться крошка. Ей засыпать форму с яблоками. Вот и вся готовка. Отправить пирог в духовку на 20-25 минут.

Пока пирог запекается можно приготовить заварной соус. Молоко вылить в сотейник, поставить на плиту нагреваться. В желток насыпать половинку столовой ложки муки, столовую ложку сахара, растереть.

Когда молоко начнет закипать, добавить в него ванильный сахар по вкусу. Чтобы желток не сварился, не нужно наливать его в кипящее молоко. Напротив, взболтав желток, нужно тонкой струйкой влить в него молоко, все время работая венчиком. Поставить на плиту и продолжать помешивать, пока соус не загустеет. Снять сотейник с плиты, но продолжить помешивать его, чтобы молоко на дне не подгорело. Должен получиться крем.

Вынуть готовый пирог из печи, нарезать его в форме, доставать целиком не нужно. Разложить по тарелкам. Пирог получается очень рассыпчатым, это нормально. Полить соусом и подать к столу.

«Яблочко нежное сладковатое, крошка хрустит и соус хорошо себя ведет с пирогом», — прокомментировал вкус своего пирога Илья Лазерсон.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.