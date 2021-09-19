Хрустящие снаружи, сочные внутри: Емельяненко делает сосиски в лаваше с сыром за 10 минут по простому рецепту

Известный телеповар Василий Емельяненко на авторском YouTube-шоу Gadget Chef поделился очередным быстрым рецептом из простых ингредиентов. Он предложил сделать хрустящую снаружи и сочную внутри закуску из лаваша с сосисками и сыром. Готовит ее кулинар обычно за 10 минут, не больше.

«Это лакомство особенно понравится детям, также эти сосиски можно брать с собой в дорогу или на пикник, для быстрого перекуса — просто идеально. Изюминку этому блюду дарит сыр, кунжут и соус», — сказал Емельяненко.

Ингредиенты: лаваш (тандырный, тонкий), сосиски, сыр, кунжут, яйцо, соус барбекю, соус кимчи.

Лаваш выложить темной стороной вверх и отрезать полоску, равную длине сосиски. На отрезанную полоску лаваша выложить кусочек сыра, сверху положить сосиску и завернуть. В миске взбить одно яйцо и полученным составом смазать края лаваша. Завернутые сосиски выложить на противень, покрытый пергаментом.

Сверху смазать их взбитым яйцом, обильно посыпать кунжутом и поставить в разогретую до 190 градусов духовку на 8 минут.

Приготовить простой соус, смешав соус барбекю и соус кимчи. Подать с горячими сосисками.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.