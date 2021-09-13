Люди спрашивают этот рецепт: Лазерсон добавляет в тефтели рыбные консервы и приятно удивляет вкусом

К ним телеповар готовит сливочный соус с лимонным соком, который прекрасно сочетается с мясом.

Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал интересный рецепт тефтелей, которые готовят в Калининграде. Там это блюдо укоренилось еще из немецкой бюргерской кухни. Блюдо получается приятным на вкус, радуя новыми вкусовыми ощущениями. По словам шефа, попробовав раз, люди обязательно спрашивают, как готовилась эта вкуснятина.

Ингредиенты: репчатый лук – 1 шт., растительное масло, молоко, белый хлеб – 1 хороший ломоть, свинина и говядина – по 300 г, сардины – 1 банка, черный молотый перец, куриное яйцо, соль, вода, сливки, мука, сливочное масло, лимонный сок, маринованные каперсы, петрушка.

Головку лука нашинковать и обжарить на растительном масле до золотистого оттенка. Хороший ломоть белого хлеба залить молоком, отжать. Из мяса, отжатого от молока хлеба и почти полной банки консервированных сардин сделать фарш. Консервы придадут фаршу особенный интересный привкус, но можно не бояться, вкуса рыбы не будет. И в принципе вкус не будет странным, просто более интересным. Можно использовать свежие сардины, но они редко бывают в продаже.

В фарш вбить яйцо, посолить и все размешать. Если есть время, его можно оставить в холодильнике под крышкой на несколько часов, так блюдо будет вкуснее. Если нет – готовить дальше. Сделать фрикадельки размером с мандаринку.

В сотейник с жареным луком влить воду и закипятить, бросить туда фрикадельки, немного проварить, чтобы бульон стал более насыщенным. Достать фрикадельки, в бульон влить сливки, опять немного прокипятить. В стакан положить ложку муки, разбавить водой, влить в бульон со сливками. Добавить в сотейник немного лимонного сока, чуть жидкости из баночки с каперсами. Пару ложек каперсов измельчить и бросить в соус, поперчить и немного поварить. Соус готов.

Выложить в него тефтели и вместе все потушить минут пять. Соус получается кисленьким и интересным. Снаружи тефтели получаются пикантными, а внутри спокойного привычного вкуса. Эта разница очаровывает людей.

«Отличненько!» — сказал Илья Лазерсон, попробовав свое блюдо.

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