«Это нереально вкусно!»: Ивлев поделился необычным рецептом драников с колбасой и чесночком по-чешски

Набор продуктов у блюда довольно простой, а получается оно очень ароматным.

Константин Ивлев рассказал зрителям своего кулинарного YouTube-шоу Ivlev Chef Channel, что некоторое время он жил в Чехии. Оттуда ему удалось привезти рецепт ароматных драников под названием брамбураки, которые готовят с чесночком, колбасой и грудинкой.

«Это нереально вкусно!» — заявил кулинар.

Ингредиенты: картофель — 500 г, яйцо — 1 шт., мука — 2 ст. л., чеснок — 1 зуб., масло растительное — 100 мл, грудинка в/к — 100 г, колбаса «Докторская» — 100 г, соль, перец, приправа, кориандр — по вкусу.

Грудинку мелко нарубить на кубики и поджарить на сковороде до состояния шкварок. Нарезать так же колбасу бросить в сковороду с грудинкой, когда она подтопится и выпустит хорошее количество жира. Пожарить вместе, отбросить на сито, чтобы стек жир.

Картошку натереть на мелкой терке, выдавить в нее чеснок, вбить яйцо, всыпать молотый кориандр, перец, муку, размешать. Немного посолить, но не забывать, что грудинка и колбаса соленые.

Нагреть сковороду с маслом, выкладывая ложкой состав и чуть прижав, пожарить драники.

Приготовить к нему соус из смеси сметаны, укропа и петрушки. Также, по словам Ивлева, хорошо подойдет к брамбуракам огуречный соус тартар, как его приготовить, мы писали ранее.

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