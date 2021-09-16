«Шикарное блюдо»: Емельяненко раскрыл секрет вкусных ленивых голубцов из простых ингредиентов

Овощи телеповар припускает в растительном масле и блюдо запекает в духовке.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef раскрыл секрет вкусных и быстрых ленивых голубцов.

«Все мы любим голубцы, но возится с ними особого желания не возникает. Поэтому я вам покажу как вкусно и без особого труда приготовить это шикарное блюдо», — сказал известный кулинар.

Шеф овощи предварительно обжаривает, отчего они становятся вкуснее и мягче, а запекает сами голубцы в духовке, освобождая личное время на другие дела. Ну а вкусный сметанно-томатный соус делает блюдо насыщенным и сочным.

Ингредиенты: фарш свино-говяжий, рис отваренный, лук, морковь, томатная паста, сметана, яйцо, соль, перец, растительное масло, зелень.

Мелко нарезать лук, капусту. На растительном масле обжарить их, добавить натертую на крупной терке морковку. По вкусу посолить, размешать. В миску с фаршем разбить яйцо, добавить вареный рис, чеснок. Посолить, поперчить, размешать. Фарш смешать с обжаренными овощами, сформировать из него котлеты. Выложить в глубокий противень.

Для соуса в сотейник с растительным маслом положить томатную пасту, залить горячей водой. Посолить, положить немного сахара и столовую ложку сметаны, размешать, залить котлеты и отправить в духовку. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Готовые ленивые голубцы выложить на тарелку, полить соусом, украсить зеленью.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.