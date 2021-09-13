Не хуже, чем из мяса: как сделать сочные и вкусные котлеты из капусты по рецепту Емельяненко

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказали, как сделать котлеты из обычной капусты не хуже, чем из мяса.

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«Котлеты получаются вкусными, сочными и выглядят просто потрясающе, а в сочетании с грибным соусом и свежим зеленым лучком делают это блюдо действительно мечтой веганов», — сказал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: капуста — 1 небольшой кочан, лавровый лист — 2 шт., лук — 2 шт., сушеные белые грибы — 10 г, чеснок — 2-3 зубчика, соль — по вкусу, перец — по вкусу, мука – 1,5 ст. ложки, манка — 2 ст. ложки, зеленый лук.

Кочан капусты разделить на листья, отварить в подсоленной фильтрованной воде с лавровым листом, пока они не станут мягкими. Прокрутить через мясорубку или пробить блендером, отжать от лишней влаги. Мелко порубить две луковицы, обжарить немного на масле. Положить в капустный фарш.

Заранее замоченные сухие белые грибы (или свежие) мелко нарезать и отправить к капусте (воду, в которой вымачивались грибочки не выливать, она понадобится для соуса).

Капусту, лук и грибы пропустить через мясорубку, по вкусу посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок, приправить по вкусу, насыпать полторы столовые ложки муки и две столовые ложки манки. Размешать, слепить котлеты, пожарить на растительном масле.

Воду, в которой вымачивались грибы, налить в сотейник, довести до кипения, добавить в нее немного сахара и соевый соус. Перемешивать до тех пор, пока полностью не растворится сахар. В этот грибной соус добавить майонез, размешать.

На готовые котлеты выложить приготовленный соус, посыпать зеленым луком.

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