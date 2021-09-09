«Объедение. Обязательно попробуйте!»: Емельяненко поделился рецептом кабачковой икры, нарезанной ножом

Состав у нее простой, но некоторые фишки шеф-повара делают блюдо особенным.

Известный телеповар Василий Емельяненко на авторском YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он любит готовить кабачковую икру.

«Покажу вам, на мой взгляд и вкус, самый лучший рецепт. Блюдо сытное, красивое и очень вкусное», — сказал кулинар.

Ингредиенты: кабачок — 1 шт., морковь — 2 шт., лук — 1 шт., томат — 1 шт., растительное масло, оливковое масло, лавровый лист — 1 шт., сельдерей — несколько веточек, кинза — пучок, мята — несколько листиков, зеленый базилик — 5–6 листиков, чеснок — 4 зубчика, чили-перец — половина, паприка, соль, перец.

Лук и морковку нарезать кубиками (их должно быть примерно 30% от объема кабачка). На сковороду налить растительное масло и обжарить на нем морковку. Затем положить кубики лука и измельченный зубчик чеснока. Листья сельдерея оторвать, а стебли мелко нарезать и бросить в сковородку. Обжарить.

Кабачок нарезать на небольшие кусочки, положить в сковороду. Сверху обжечь горелкой, чтобы дать кабачкам вкус обожженного огнем продукта. Посолить, поперчить, перемешать и добавить лавровый лист.

Томат очистить от кожуры и нарезать кубиками. Отправить их в сковороду и добавить граммов 50 сливочного масла. Мелко нарубить листья сельдерея и добавить в сковородку. Посыпать молотой паприкой, перемешать, влить 50 граммов воды. Накрыть крышкой и оставить овощи тушиться на десять минут.

Три зубчика чеснока и половину чили-перца нарезать кольцами. Через 10 минут в сковороду добавить чеснок и жгучий перец.

Измельчить кинзу, мяту и зеленый базилик. Добавить в сковороду. Перемешать и убрать с плиты.

Икру посыпать перцем, сбрызнуть оливковым маслом. Лопаткой нарубить овощи (можно ножом). Получается икра небольшими кусочками.

«Цветовая гамма нереальная. Если взбить все блендером, такого вида не получить. Аромат потрясающий. Перекладываем готовое рагу в тарелку. Подаем с гренками, обжаренными на сковороде с растительным маслом. Объедение. Обязательно попробуйте!

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