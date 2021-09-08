«Безумно вкусные!»: Емельяненко маринует баклажаны с петрушкой и мятой, обжарив в масле

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он любит мариновать баклажаны. В них он добавляет мяту, чеснок, петрушку, а сами овощи предварительно обжаривает. Закрывает заготовку известный телеповар пластмассовой крышкой.

«Приготовьте по моему рецепту безумно вкусные баклажанчики и, попробовав их однажды вы станете их готовить регулярно!» — сказал кулинар.

Ингредиенты: баклажаны обжаренные — 1200 г, чеснок — 10 зубчиков, лук красный — 2 шт., петрушка — 1 большой пучок, мята сушеная — 2 ч. ложки, уксус рисовый — 2 ч. ложки, сахар — 2 ч. ложки, соль — 2 ч. ложки, кориандр молотый — 4 щепотки, растительное масло.

Очищенные от кожицы баклажаны отправить на 30 минут в холодную воду, затем разрезать вдоль на две части. Обжарить на растительном масле со всех сторон до полуготовности.

Мелко нашинковать петрушку, положить в миску. Сюда же отправить сушеную мяту и пропущенные через чеснокодавку 10 зубчиков чеснока. Добавить по две чайные ложки соли, сахара и рисового уксуса. В миску налить небольшое количество растительного масла. Хорошенько размешать, получится густой ароматный зеленый маринад.

Баклажаны натереть маринадом со всех сторон, выложить в одну миску, плотно прижать и на 15 минут оставить пропитываться. На противень с водой (необходимо для стерилизации) выложить стеклянные банки и не до конца наполнить их маринованными баклажанами.

На растительном масле обжарить нарезанный крупными дольками красный лук и отправить в банку с баклажанами. Добавить в каждую банку по 2 щепотки молотого кориандра, по вкусу черного перца и наполнить банки растительным маслом. Накрыть (не закручивать) сверху банки металлическими крышками и поставить противень с баклажанами стерилизоваться в духовку, разогретую до 160 градусов. Как только содержимое банок начнет закипать, вытащить банки из духовки.

Пластмассовые крышки для стерилизации можно просто обдать кипятком. Закрыть ими баклажаны, банки перевернуть и поставить на полотенце. Остывшие банки хранить в темном и прохладном месте, желательно в холодильнике.

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