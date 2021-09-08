«Вкусная закусь»: как Лазерсон ароматно маринует кабачки с перцем, есть можно через пару часов

Знаменитый телеповар Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Спасибо, шеф» рассказал, как сделать аппетитные маринованные кабачки, которые можно есть через пару часов. Они получаются ароматными и обычно нравятся всем. «Вкусная закусь», — назвал он свое блюдо.

Ингредиенты: кабачки — 2 шт., чеснок — 1–2 зубчика, болгарский перец — 1 шт., жгучий перец — 1 шт., черный перец, оливковое масло, винный уксус 6%, базилик, укроп, сахар, соль.

Болгарский перец очистить от сердцевины, разрезать пополам вдоль, раскалить сковороду и положить на нее кожицей вниз. Без масла. Сверху прижать прессом. Для этого можно использовать кастрюлю с водой. Кожица должна сгореть, стать черной, снять ее ножом или ложкой.

Молодой кабачок нарезать на довольно толстенькие кружки. Обжарить немного тоже на сухой сковороде. Овощ должен стать мягким, но не запечься. Чуть присолить в сковороде.

Чеснок нарубить, перец раздробить, измельчить жгучий перец.

На дно банки положить базилик, укроп, затем слой кабачков, слой болгарского перца, немного жгучего перца, черного перца и чеснока, потом опять слой кабачков и все остальное по очереди. Можно делать закуску не в банке, в любой удобной посуде.

Масло смешать с уксусом и небольшим количеством воды, добавить щепотку сахара, соль. Размешать и залить этим маринадом содержимое банки. Остудить до комнатной температуры и поставить в холодильник. Через пару часов можно закуску есть, но лучше оставить на ночь.

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