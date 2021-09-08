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«Вкусная закусь»: как Лазерсон ароматно маринует кабачки с перцем, есть можно через пару часов

Ингредиенты для блюда можно найти в любом магазине продуктов.

«Вкусная закусь»: как Лазерсон ароматно маринует кабачки с перцем, есть можно через пару часов
Илья Лазерсон. Кадр из шоу "Спасибо, шеф"/ youtu.be/0NxHKnsZcSE

Знаменитый телеповар Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Спасибо, шеф» рассказал, как сделать аппетитные маринованные кабачки, которые можно есть через пару часов. Они получаются ароматными и обычно нравятся всем. «Вкусная закусь», — назвал он свое блюдо.

Ингредиенты: кабачки — 2 шт., чеснок — 1–2 зубчика, болгарский перец — 1 шт., жгучий перец — 1 шт., черный перец, оливковое масло, винный уксус 6%, базилик, укроп, сахар, соль.

Болгарский перец очистить от сердцевины, разрезать пополам вдоль, раскалить сковороду и положить на нее кожицей вниз. Без масла. Сверху прижать прессом. Для этого можно использовать кастрюлю с водой. Кожица должна сгореть, стать черной, снять ее ножом или ложкой.

Маринованные кабачки. Кадр из шоу «Спасибо, шеф»/ youtu.be/0NxHKnsZcSE

Молодой кабачок нарезать на довольно толстенькие кружки. Обжарить немного тоже на сухой сковороде. Овощ должен стать мягким, но не запечься. Чуть присолить в сковороде.

Чеснок нарубить, перец раздробить, измельчить жгучий перец.

На дно банки положить базилик, укроп, затем слой кабачков, слой болгарского перца, немного жгучего перца, черного перца и чеснока, потом опять слой кабачков и все остальное по очереди. Можно делать закуску не в банке, в любой удобной посуде.

Масло смешать с уксусом и небольшим количеством воды, добавить щепотку сахара, соль. Размешать и залить этим маринадом содержимое банки. Остудить до комнатной температуры и поставить в холодильник. Через пару часов можно закуску есть, но лучше оставить на ночь.

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