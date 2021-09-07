Салат из жареных баклажанов с томатом и брынзой: Емельяненко тратит на него 10 минут, усиливая вкус чесноком и лимоном

Смотрится такая закуска на столе как настоящее ресторанное блюдо.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как за 10 минут сделать настоящий кулинарный шедевр из баклажанов.

«Сегодня я с вами поделюсь рецептом армянского салата, который быстро готовится, а получается очень вкусным и полезным», — сказал известный телеповар.

Ингредиенты: баклажаны — 2 шт., лук красный — небольшой кусочек, помидоры — 2 шт., брынза — небольшой кусочек, лимон — 1 долька, чеснок — 1 большой зубчик, петрушка — небольшой пучок, оливковое масло, кунжутное масло, соль, перец.

Баклажаны частично очистить от кожицы, нарезать вдоль на две половины и затем большими квадратиками. Кусочки бросить на горячую сковороду без масла и пропечь поворачивая.

Лук нарубить небольшими перьями, томаты нарезать крупно. В миску переложить порезанный лук, выдавить на него чуть лимонного сока, посолить и оставить на пару минут, чтобы лук впитал в себя лимонный сок. В миску отправить томаты, мелко нарубленную петрушку, сбрызнуть оливковым и кунжутным маслом.

Когда баклажаны пропекутся, налить на сковороду немного растительного масла, посолить и дожарить до золотистой корочки. Нарубить зубчик чеснока, бросить в баклажаны, перемешать, вместе жарить 30 секунд.

Баклажаны с чесноком отправить в миску с помидорами и перемешать. Салат выложить на тарелку, сверху добавить соленую брынзу, поперчить. Готово!

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