«Нежнейшая»: как сочно, быстро и просто приготовить курицу в стеклянной банке, рассказал Лазерсон

Шеф-повар признался, что любит это блюдо со студенчества.

Телеповар Илья Лазерсон в эфире своего кулинарного YouTube-проекта «Зона Лазерсона» рассказал, как приготовить вкусную курицу в обычной стеклянной банке. Он назвал это блюдо «3 литра сочной еды». Запекать так курочку очень просто, а по вкусу мясо получается очень нежным. По словам кулинара, он делает так птицу еще со студенческих времен, и она ему нравится до сих пор.

Ингредиенты: куриные бедра (6-8 штук), картофель, морковь, лук репчатый, чеснок, соль, тимьян.

Специи можно использовать на свой вкус, как и части курицы.

Курицу присыпать приправой. На дно банки уложить лавровый лист, немного жгучего перца, курочку кожей вверх, затем сделать слой из картошки, нарезанной средними брусочками. Далее уложить слой крупно нарезанного лука, брусочки морковки. Сделать так несколько разных слоев, чередуя состав и посыпая приправой. Солить, перчить по вкусу. Наполнить банку до самого верха. Закрыть сверху фольгой. Поставить в холодную духовку (обязательно, иначе банка лопнет), включить на 180 градусов и подождать часа 2. Для безопасности под дно банки лучше положить слой пергамента, сложенный вчетверо.

Лазерсон открыл банку и остался в восторге от вкуса и аромата еды! «Она нежнейшная!» — восхитился он курочкой.

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