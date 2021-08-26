Аппетитный салат с хрустящими баклажанами: Лазерсон заливает овощи чесночно-уксусной заливкой

Также в составе есть томаты, морковь и кинза.

Илья Лазерсон на своем кулинарном шоу «Зона Лазерсона» на YouTube поделился рецептом салата из баклажанов, который он считает лучшим. Овощи телеповар не очищает и жарит во фритюре, но при этом кладет в блюдо уже холодными.

Ингредиенты: баклажаны, крахмал, помидоры, морковь, кинза, зеленый лук, чеснок, уксус (или лимонный сок), растительное масло.

Баклажан нарезать на кусочки, посыпать солью, оставить на несколько минут, чтобы они стали влажными. На эту влагу потом хорошо прикрепится крахмал (лучше кукурузный) для обжарки. Обвалять кусочки в крахмале. Пожарить в большом количестве растительного масла. Румяными достать их на салфетку.

Помидоры нарезать на дольки. Морковку нарезать соломкой, чуть присолить и перемешать, чтобы она размякла. Нарубить крупно зелень кинзы, зеленый лук нарезать перьями наискосок. Измельчить чеснок.

Укус смешать с растительным маслом, добавить немного сахара, соли, размешать. В миску положить все овощи с баклажанами, полить уксусно-масляной заправкой, аккуратно двумя приборами размешать. Готово!

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