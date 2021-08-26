«Простейший и любимый!»: как готовит немецкий салат из картошки и соленого огурчика Лазерсон

Закуску можно использовать как отдельное блюдо, так и в качестве гарнира.

Илья Лазерсон на своем кулинарном шоу «Зона Лазерсона» на YouTube поделился рецептом аппетитной закуски в немецком стиле. «Это простейший и любимый мною салат!» — сказал известный телеповар.

Ингредиенты: картофель, бекон, зеленый лук, соленые огурцы, лимонный сок, масло растительное, горчица зернистая, соль.

Картошку в кожуре хорошо помыть, убрать ножом глазки, разрезать пополам и сварить в подсоленной воде до готовности.

Бекон нарезать на тонкие кусочки, обжарить в масле на сковороде до состояния хрустящих шкварок. Шкварки процедить через сито.

Лук порубить на соломку и залить заправкой. Для заправки смешать стакан растительного масла с солью, сахаром, перцем, лимонным соком или уксусом, зерновой горчицей, взбить блендером. Мелко порубить соленые огурчики.

С картошки слить воду, смешать сразу, в горячем виде с соленым огурцом, луковой заправкой, шкварками. Подавать к столу можно теплым. Картошка в теплом состоянии хорошо пропитывается и становится очень вкусной, утверждает Илья Лазерсон. Салат можно посыпать зеленым луком.

«Попробуйте, вы не прогадаете! Очень удачный и простой салат!» — сказал Лазерсон.

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