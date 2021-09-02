«Отрываю от сердца»: Лазерсон раскрыл секрет «самых быстрых» куриных котлет без мясорубки

Готовить их очень просто и из знакомых продуктов.

Известный телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» поделился рецептом вкусных куриных котлет без мясорубки.

«Отрываю от сердца рецепт самых быстрых и простых котлеток, которые понравятся даже самому привередливому ребенку, а что уж говорить о взрослых. Отличное блюдо на каждый день!» — сказал он.

Ингредиенты: куриное филе, лук репчатый, соль, перец (у Лазерсона был белый), яйцо, мука, майонез + чеснок или сразу сливочно-чесночный соус.

Луковицу мелко нарубить, посыпать солью, чтобы овощ дал сок, порубить с солью. Выложить в миску, отставить в сторону.

Взять куриное филе, большим ножом нарубить мелко. Собрать кусочки в кучку и еще несколько раз пройтись ножом вначале в одну сторону, потом перпендикулярно в другую. Бросить мясо в миску. Посолить, поперчить.

«А теперь секретный компонент!» — сказал Илья Лазерсон.

Он оказался довольно простым — майонез с чесноком, примерно пару ложек. Добавить в состав для схватывания совсем чуть-чуть муки, разбить яйцо (половинка на 1 грудку). Размешать.

Разогреть на сковороде растительное масло и, выкладывая ложкой, обжарить с двух сторон. Панировать такие котлеты не нужно. Поскольку котлетки тонкие, они жарятся очень быстро.

Такие котлетки хороши, как в горячем виде, так и в холодном. Их также удобно класть на хлеб и подавать в качестве бутербродов.

Смотрите также