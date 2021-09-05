«Предлагаю добавить кабачок»: как готовит сочные фаршированные перцы Емельяненко

Многие хозяйки готовят в сезон фаршированные перцы. Но как сделать их практически ресторанным блюдом, очень ароматными и сочными? Секрет раскрыл известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: свиной фарш — 200 г, говяжий фарш — 200 г, перец — 4-5 шт., рис — 200 г, лук — 1 шт., кабачок — 1/3 шт., шампиньоны — 3 шт., петрушка – пучок, лавровый лист — 1 шт., чеснок – зубчик, брокколи – кочерыжка, томат — 1 шт., лимон – треть, копченая паприка, соевый соус, растительное масло, соль, перец.

Рис отварить и смешать с 200 граммами свиного и 200 граммами говяжьего фарша, посолить, поперчить.

Одну луковицу нарезать мелко и обжарить на растительном масле. «На мой взгляд, начинка из фарша и риса получается суховатой, поэтому предлагаю добавить кабачок», — прокомментировал Василий Емельяненко. Одну треть кабачка (граммов 50) натереть на крупной терке и отправить в сковородку с луком. Два шампиньона мелко нарезать и добавить туда же. Овощи посолить и обжарить вместе. Обжечь горелкой овощи для вкуса и добавить их к фаршу и рису. Перемешать.

«Мягкие овощи заполняют промежутки между кусочками мяса, и фарш становится мягким и сочным. Чеснок не добавляем!» — сказал повар.

Пучок петрушки мелко порубить и бросить в фарш. Перемешать.

У перцев отрезать макушку с хвостиком, вытащить сердцевину. Наполнить фаршем. Начинки должно быть много, с горкой. Нафаршированные перцы сложить в кастрюлю и накрыть отрезанными макушками как крышечками.

Чтобы бульон для перцев получился вкусным, в кастрюлю бросить лавровый лист, кочерыжку от брокколи (если есть), кусочки лимона (они дадут аромат и определенную кислоту), нарубленные зубчик чеснока, шампиньон и томат. Добавить копченую паприку, немного смеси перцев, соль и немного растительного или оливкового масла. Влить чуть соевого соуса.

Воды налить столько, чтобы перцы были закрыты до половины. Накрыть кастрюлю крышкой или фольгой, отправить на плиту, довести до кипения. Затем поставить в духовку при максимальной температуре на тридцать минут.

Готовые перцы выложить на тарелки, украсить томатами и грибами, полить бульоном.

«Вкус потрясающий!» — резюмировал Василий Емельяненко.

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