Турецкая вкуснятина из баклажана и фарша: Емельяненко обжаривает овощ, начиняет и запекает под томатом

Ароматный соус с чесноком делает это блюдо сочным и особенно вкусным.

Карныярык — одно из самых любимых блюд из бакалажана у турков. В сезон этих овощей они готовят их практически каждый день. Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать эту восточную вкуснятину. По сути, это фаршированные баклажаны с соусом.

Ингредиенты: баклажаны — 2 шт., бараний фарш, чеснок — 3 зубчика, томатная паста — 2 чайные ложки, томат — 1 шт., петрушка — небольшой пучок, зеленый лук — 1 перышко, перец острый красный — небольшой кусочек, перец острый зеленый — 1 шт., черный перец, фильтрованная вода, приправа для фарша.

Снять с баклажана с четырех сторон кожицу ножом или овощечисткой, чтобы овощ не качался, а можно было его обжарить с четырех сторон на сковороде. Сделать вдоль каждого баклажана надрез, чтобы чуть позже в него положить начинку. Обжарить баклажаны с четырех сторон.

Мелко нарезать три крупных зубчика чеснока, лук, стебли петрушки и небольшой кусочек острого перца. На сковороде с маслом обжарить порезанный лук с фаршем на сильном огне, периодически помешивая. Посолить, поперчить, посыпать приправой для фарша, бросить чеснок и острый перец. Мелко нарезать листочки петрушки, отправить ненадолго обжариваться в сковороду. Сковороду снять с плиты, по вкусу добавить в фарш красного молотого перца. Начинкой наполнить обжаренные баклажаны. Выложить в керамическую форму.

Приготовить соус. В сковороду, где готовили фарш, добавить две чайной ложки томатной пасты, налить немного фильтрованной воды, все тщательно перемешать и залить получившимся соусом баклажаны. Разрезать вдоль на две половинки стручок зеленого перца и внутренней стороной положить на фаршированные баклажаны. Украсить кружочками томата и отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 25 минут.

Готовые баклажаны выложить на тарелку, полить соусом, посыпать сверху зеленым луком и подать к столу.

«Вот она — турецкая кухня! Насыщенная кисловатым ароматом томата, специй, чили перца и чеснока!» — восхитился результатом Емельяненко.

Смотрите также