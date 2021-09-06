Соевый соус и чили решают все: Лазерсон жарит так капусту, что ее наворачивают даже мясоеды

Телеповар готовит ее в азиатском стиле очень сочной, из-за чего она приобретает новое вкусное звучание.

Известный телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как он готовит сочную капусту, от которой в восторге даже мясоеды. Известный кулинар добавляет в нее некоторые азиатские ингредиенты, которые превращают обычный гарнир в изысканное и необычное блюдо. Найти эти продукты можно в любом продуктовом супермаркете.

Ингредиенты: капуста, репчатый лук, растительное масло, чеснок, соевый соус, сладкий соус чили, рис, зеленый лук, кунжутное масло, кунжут.

Рис отварить отдельно, он идет на гарнир. Капусту нашинковать, как для салата. Лук порубить перьями. Чеснок измельчить.

Накалить на сковороде масло, обжарить лук, потом положить чеснок, наверх — капусту, размешать. Дать немного поджариться с одной стороны, перемешать, дать опять обжариться до кремового оттенка. После этого можно добавлять другие ингредиенты. Вместо соли влить немного соевого соуса по вкусу, чуть потушить, добавить сладкий соус чили.

Пока готовится капуста, нарубить зеленый лук. Положить в тарелку снизу рис, сверху – слой капусты, посыпать зеленым луком, сбрызнуть кунжутным маслом для аромата, посыпать кунжутом.

«Простейшее блюдо, но им вполне можно насытиться! Я – мясоед, но это блюдо очень люблю, потому что оно мне очень напоминает мясо», — сказал Илья Лазерсон.

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