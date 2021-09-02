Томат, огурец и цветная капуста: Емельяненко готовит этот ароматный салат по принципу малосольных овощей

Нарезается все за пять минут, а потом закуска маринуется в холодильнике.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился простым рецептом легкого салата из огурцов, помидоров и цветной капусты, который готовится по принципу малосольных овощей. Овощи режутся в него за 5 минут, а потом маринуются в холодильнике пару часов или больше, в зависимости от вашего вкуса.

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«Выберите для себя идеальное время и готовьте полезный и вкусный салат регулярно!» — посоветовал автор кулинарного проекта, известный телеповар Василий Емельяненко.

Ингредиенты: капуста цветная — 1 кг, огурцы свежие (водянистый сорт) — 500 г, помидоры черри — 200 г, чеснок свежий молодой — 1 головка, стебли укропа — 1 пучок, стебли базилика — 1 пучок, соль — по вкусу.

Нарезать огурцы средними кружками толщиной 1–1,5 см. Мелко нашинковать стебли базилика и отправить в посуду с огурцами. Разобрать цветную капусту на мелкие соцветия (можно немного кочерыжек мелко порезать и добавить к соцветиям). У головки чеснока отрезать донце с корешками и, не очищая, нарезать вместе с молодой шелухой. Измельчить стебли укропа и отправить в салат. У томатов черри отрезать плодоножки и отправить в общую чашу. Нарезку переложить в полиэтиленовый пакет, добавить несколько щепоток соли и тщательно протрясти, чтобы овощи дали сок, положить в холодильник. Через пару часов можно пробовать и подавать к столу.

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