Сочная пирамидка из кабачков, баклажанов и сыра: Емельяненко выкладывает ее слоями и запекает

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef обнародовал простое и аппетитное блюдо — овощную пирамидку из кабачков, баклажанов, томатов и сыра моцарелла.

«Предлагаю вашему вниманию простой и очень вкусный рецепт, который вы с легкостью можете приготовить у себя на кухне. Овощная пирамидка выглядит потрясающе и станет достойным украшением любого стола», — сказал шеф-повар.

Ингредиенты: кабачок — 1 шт., баклажан — 1 шт., томаты — 1-2 шт., моцарелла — 200 г, соль — по вкусу, базилик для украшения, бальзамический крем — по вкусу (на поливку готового блюда)

Кружками нарезать кабачки, баклажаны и томаты. Пластинами нарезать сыр моцарелла. Чередуя все ингредиенты выложить пирамидкой, овощи чуть подсаливать. Проткнуть пирамидку шпажкой. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готовую пирамидку выложить на тарелку и убрать шпажку. Полить блюдо бальзамическим кремом, украсить листочками базилика и подать к столу.

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