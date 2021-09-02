Малосольные огурцы за минуту: Емельяненко не стесняется нарезать их мелко и добавлять много чеснока

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как за минуту сделать отличную закуску — малосольные огурчики. Телеповар признался, что делает ее каждый день, ведь салат очень простой и всегда отлично дополняет основной стол за символические деньги.

Огурцы (примерно 500 граммов) нарезать тонкими кружками, выложить в миску. Нарубить мелко половину пучка (80 граммов) укропа вместе со стебельками, переложить в огурцы. 4-5 крупных зубчиков чеснока раздавить тыльной стороной ножа и меленько порубить, выложить в миску. Посыпать примерно столовой ложкой соли без горки. Накрыть миску крышкой, прихватить ее руками с двух сторон и хорошенько протрясти в течение одной минуты. Огурчики готовы.

«Класс! Хрустящие! Такое можно есть целыми днями и не поправитесь», — сказал Василий Емельяненко, попробовав закуску.

Телеповар нарезал также томаты на кусочки и подал закуску с ними.

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