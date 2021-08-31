Аппетитный изыск из кабачков: Творогов наполнил их творожно-яичной начинкой, посыпал сыром и запек

Блюдо готовится из простых продуктов, но радует новым вкусом и красивым видом.

Максим Творогов на шоу телеканала «Еда» «Максимально просто!» поделился легким и аппетитным рецептом запеченных под сырной корочкой кабачков.

Ингредиенты: кабачок — 2 шт., творог — 200 г, зелень, чеснок, яйцо — 1 шт., сыр твердый — 100 г, соль.

Кабачки очистить от кожуры и разрезать вдоль. Ложкой или ножом достать мякоть, чтобы получились лодочки. В чаше блендера смешать зелень, чеснок, яйцо, соль и перец. Добавить творог и перемешать. Начинить лодочки из кабачков смесью. Застелить противень пергаментом, положить на него кабачки. Посыпать тертым сыром. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут. Получается очень аппетитное и вкусное блюдо, в котором сложно узнать обычные кабачки!

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