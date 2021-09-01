Кабачковая запеканка с сырной корочкой: Павлов добавляет в нее хлеб и томаты, получается интересный вкус

Блюдо из сезонных овощей выглядит аппетитно и привлекательно.

Владимир Павлов в эфире кулинарного шоу «Небанальная кухня Павлова» на канале «Еда» рассказал, как интересно можно приготовить кабачковую запеканку. Она получается необычной на вкус и яркой внешне.

Ингредиенты: кабачок, вода, соль — по вкусу, яйцо, хлеб белый, молоко, черный перец — по вкусу, помидоры черри, лук зеленый, базилик, сыр.

Нарезать кабачок крупными кусками. Поставить кастрюлю с водой на плиту, посолить, выложить кабачок, сварить до готовности. Нарезать белый хлеб кубиками, выложить в миску. Вбить яйцо, вылить сюда же молоко, поперчить. Разрезать черри пополам. Добавить в миску.

Крупно нарезать зеленый лук и базилик, положить в миску. Часть сыра нарезать на небольшие кубики. Слить воду с кабачков. Добавить в миску сыр и кабачки. Перемешать.

Натереть сыр. Добавить часть сыра в миску. Смазать форму для выпечки растительным маслом. Выложить кабачковую массу в форму. Сверху посыпать тертым сыром. Поставить в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов.

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