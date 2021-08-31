«Все хотят добавку»: Емельяненко делает мягкие нежные лепешки на муке и воде, но внутрь кладет много сыра и зелени

В них не нужно добавлять сложные ингредиенты и дрожжи.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как он делает аппетитные лепешки кутабы по очень простому рецепту.

«Кутабы с огромным количеством начинки получаются настолько вкусными, что все хотят добавку, поэтому готовьте сразу побольше», — поведал телеповар.

Ингредиенты для теста: мука — 200 г, вода — 95 мл, подсолнечное масло — 10 г, соль — 3 г. Ингредиенты для начинки: сыр сулугуни, укроп, петрушка, кинза, щавель, зеленый лук, соль, перец, сливочное масло, растительное масло.

Насыпать в миску 200 граммов муки, 3 грамма соли, налить 10 мл растительного масла и 95 мл воды. Замесить тесто, накрыть фольгой или пищевой пленкой и отправить в холодильник на 30 минут. Мелко нарезать зелень, колечками нарубить зеленый лук. В зелень и лук добавить тертый сыр сулугуни. Начинку поперчить, посолить и хорошо перемешать.

Отдохнувшее тесто нарезать на небольшие кусочки и максимально тонко раскатать в тонкий лист. В середину листа положить начинку, смазать лист растительным маслом и завернуть. Неровные края отрезать, кутабы обжарить на сковороде с двух сторон. Обжаренные стороны смазать сливочным маслом и выложить на тарелку.

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