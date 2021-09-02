Закуска из селедки слоями с яблоком: стоит недорого, а со стола уходит моментально, заверил Емельяненко

Все что вам понадобится – это рыба, фрукт, хлеб, сметана, яйцо и зелень.

Василий Емельяненко на своем кулинарном канале «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом очень простой закуски из селедки. Она стоит дешево, но всегда востребована на любом столе, даже праздничном.

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Филе сельди нарезать мелким кубиком, при этом желательно включить молоку. Черный хлеб нарезать на ломтики. Яблоко нарубить на мелкие кусочки, чтобы они не потемнели, сбрызнуть лимонным соком. Перьями нарезать зеленый или вымоченный в воде репчатый или красный лук. Измельчить петрушку. Вареное яйцо нарезать кольцами.

Хлеб смазать жирной сметаной, поперчить. Выложить тонкий слой яблок, петрушки, положить кусочек яйца, сделать слой селедки, посыпать луком. Можно украсить кольцами редиски. Готово!

Это очень вкусно, заверил Василий Емельяненко.

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