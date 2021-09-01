«Готовьте сразу двойную порцию»: Емельяненко уверяет, что эти творожные пончики трудно забыть

При этом в десерт идут очень простые и знакомые ингредиенты.

Василий Емельяненко на авторском кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить аппетитные творожные пончики, которые потом сложно забыть.

«Готовьте сразу двойную порцию. Мои друзья ели и плакали от наслаждения», — сказал известный шеф-повар.

Василий заявил, что его приятели заставили готовить эти пончики три раза подряд. При этом весь процесс их производства — дело нескольких минут, а продукты, которые идут в дело, — элементарные.

Ингредиенты: творог 9% — 300 г, яйцо — 2 шт., сахар — 60 г, мука — 150 г, лимонная цедра из половинки лимона, лимонный сок — 1 ч. ложка, ванильный экстракт или ванилин, разрыхлитель — 1 ст. ложка, сахарная пудра.

В миску выложить 300 граммов творога, разбить 2 яйца, насыпать 60 граммов сахара и 150 граммов муки. Добавить в творог цедру из половины лимона, чайную ложку лимонного сока и немного ванилина. Тесто хорошенько перемешать, оно должно получиться эластичным и мягким.

Накрыть миску пищевой пленкой и оставить на некоторое время. Перед жаркой в тесто добавить ложечку разрыхлителя и аккуратно вымесить. В кондитерский мешок выложить творожное тесто, выдавливая, сделать небольшие пончики.

Жарить в большом количестве масла, мешая шумовкой. Вначале на сильном огне, потом на более слабом, чтобы они пропеклись изнутри. Готовый десерт посыпать сахарной пудрой.

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